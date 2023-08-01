Mario Dandy Mengaku Awalnya Tak Cemburu pada David Ozora, tapi Sama Sosok Ini

JAKARTA - Mario Dandy memberikan keterangannya sebagai terdakwa kasus penganiayaan David Ozora pada hari ini, Selasa (1/8/2023). Dalam pengakuannya itu, Mario awalnya tak mencurigai anak AG berselingkuh dengan David Ozora, tapi seseorang bernama Nefan.

Mario mengatakan, keterangannya sebagai terdakwa sejatinya tak jauh berbeda saat dia menjadi saksi untuk terdakwa Shane Lukas. Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun sepakat untuk mengambil alih keterangan Mario saat menjadi saksi kala itu dengan sejumlah tambahan keterangan berbeda.

"Keterangan saudara di BAP sudah didengarkan di awal yah? Kan ada beberapa hal berbeda yang saudara terangkan, untuk awal saudara ketahui adanya pelecehan terhadap anak AG, saudara ketahui di akhir 17 Januari atau setelah Amanda beritahu saudara di tanggal 30 Januari, dahulu mana?" tanya Jaksa di persidangan, Selasa (1/8/2023).

"Amanda beritahu pada saya, disampaikan Amanda bukan pelecehan yah, informasinya AG selingkuh," jawab Mario.

Mario menerangkan, awalnya dia menerima informasi dari Amanda kalau anak AG itu berselingkuh, yang mana disebutkan Amanda tanggal 17 Januari itu anak AG sempat hilang tak memberikan kabar apapun pada keluarganya.

Kala menerima kabar dari Amanda itu, kata Mario, dia lantas menghubungi David menggunakan handphonenya. Pasalnya yang dia tahu, orang terakhir yang dekat anak AG itu hanyalah David. Bahkan, saat dia bertemu dengan David, dia dan David kerap membahas tentang AG.

"Saya tahunya orang terakhir yang dekat sama AG saja David kan, soalnya kan ceritanya itu di situ dia ke rumah mantan tanggal 17 Januari," tutur Mario.

"Saat dia (AG) izin itu?" tanya Jaksa.

"Iyah dia mau melayat ke rumah mantannya, yang sebelum David," jelas Mario.

"Sebelum David, tapi bukan David?" tanya Jaksa lagi.

"Bukan David, saya berpikirnya di situ dia selingkuhnya sama Nefan ini, yang sebelum David," beber Mario.

Mario mengungkapkan, kala itu dia mengira anak AG berselingkuh dengan mantan terdahulunya, yakni Nefan. Kala menerima informasi tentang anak AG dari Amanda, dia menghubungi David lantaran dia tak mengenal Nefan, sehingga dia bermaksud menggali informasi tentang Nefan dari David.