Liliana Tanoesoedibjo Serahkan SK Kartini Perindo ke Venna Melinda dan Ci Mehong

JAKARTA - Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo menyerahkan SK Kartini Perindo kepada Venna Melinda dan Tjio Nofia Handayani S alias Ci Mehong. Penyerahan SK dilakukan secara simbolis di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2023).

Diketahui, Venna Melinda diangkat sebagai Ketua Bidang Pembinaan dan Pelatihan Vokasional Perempuan dan Anak. Sementara Ci Mehong, diangkat sebagai Ketua Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Liliana mengatakan, kedua Kartini tersebut membidangi sesuai dengan kemampuan yang dikuasainya. "Kita melihat bahwa kedua dari sosok perempuan ini mereka sangat ahli di bidangnya masing masing," kata Liliana.

Oleh karena itu, Liliana menyampaikan, dengan bergabungnya kedua Kartini tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.