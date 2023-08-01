Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Venna Melinda dan Ci Mehong Jadi Pengurus, Liliana: Kartini Perindo Bakal Semakin Disukai Masyarakat

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |16:38 WIB
Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo serahkan SK ke Venna Melinda dan Ci Mehong (Foto: Dimas Choirul)
Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo serahkan SK ke Venna Melinda dan Ci Mehong (Foto: Dimas Choirul)
JAKARTA - Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo menyerahkan SK Kartini Perindo kepada Venna Melinda dan Tjio Nofia Handayani S alias Ci Mehong. Penyerahan SK dilakukan secara simbolis di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2023). 

Liliana mengatakan, dengan bergabungnya kedua Kartini tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Tentunya akan menjadikan Kartini Perindo semakin disukai dan juga untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat," kata politisi Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu kepada wartawan, Selasa.

Diketahui, Venna Melinda diangkat sebagai Ketua Bidang Pembinaan dan Pelatihan Vokasional Perempuan dan Anak. Sementara Ci Mehong, diangkat sebagai Ketua Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Liliana mengatakan, kedua Kartini tersebut membidangi sesuai dengan kemampuan yang dikuasainya. "Kita melihat bahwa kedua dari sosok perempuan ini mereka sangat ahli di bidangnya masing masing," tambahnya.

