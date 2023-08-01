Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Warga Kehormatan Korps Marinir, Mahfud MD: Ini Jadi Pengingat untuk Jaga NKRI

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |16:51 WIB
Jadi Warga Kehormatan Korps Marinir, Mahfud MD: Ini Jadi Pengingat untuk Jaga NKRI
Menko Polhukam, Mahfud MD (foto: dok MPI)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dianugerahkan sebagai warga kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut.

Penganugerahan ditandai dengan pemasangan Brevet Kehormatan Anti Teror Aspek Laut dan Intai Para Amfibi Korps Marinir, di Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur, Selasa (1/8/2023).

"Saya mendapatkan kehormatan untuk dianugerahkan sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir dan penganugerahan Brevet Kehormatan Anti Teror Aspek Laut dan Intai Para Amfibi Korps Marinir," kata Mahfud.

Sebelum penyematan brevet, pada Senin (31/7/2023) Mahfud MD bersama Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angakatan Udara, meninjau sekaligus menyaksikan langsung latihan gabungan yang berlangsung di Jawa Timur.

"Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan TNI, khususnya Pimpinan TNI Angkatan Laut, khususnya lagi Komandan Korps Marinir yang telah menganugerahkan kehormatan kepada saya menjadi warga kehormatan Korps Marinir. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi saya untuk bersama-sama seluruh rakyat Indonesia, dan bersama seluruh TNI berjuang mempertahankan NKRI," ucapnya.

