Benarkah Ada Cuti Bersama di Bulan Agustus 2023?

JAKARTA - Memasuki awal Agustus 2023, biasanya para pekerja memburu waktu cuti bersama untuk liburan guna melepas penat sehari-hari.

Namun, apakah di bulan ini ada cuti bersama?

Jika melihat kalender 2023, pada bulan Agustus 2023 hanya ada satu tanggal merah libur nasional, yakni pada 17 Agustus 2023 yang jatuh pada hari Kamis.

Pada hari itu merupakan peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga tidak ada cuti bersama dalam bulan Agustus 2023.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB 3 Menteri, mulai dari Menteri Agama, Menteri Pendayagunaan Aparatut Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).