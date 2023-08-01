Mario Dandy Sempat Minta Rafael Alun Bantu Urus Kondisi David Ozora di Rumah Sakit

JAKARTA - Mario Dandy Satriyo mengaku sempat meminta orangtuanya, Rafael Alun Trisambodo untuk datang ke rumah sakit mengurus David Ozora, baik mengurus biaya maupun datang secara langsung menemui David guna mengetahui kondisi pemuda yang dianiayanya.

"Apakah terdakwa memberitahu orangtua atau keluarga supaya melakukan upaya membantu keluarga David untuk menanggulangi kesulitan yang dialami akibat penganiayaan itu?" tanya pengacara Mario, Andreas Nahot di persidangan, Selasa (1/8/2023).

"Bukan hanya itu, saya dari awal minta tolong ayah saya, untuk datang ke rumah sakit urus David. Jadi bukan hanya biaya-biaya doang, saya minta tolong ada yang ke sana. Tolong ini anak sudah mau dibawa ke rumah sakit, di sana gimana? saya mau ditangkap polisi ini bentar lagi mau dijemput, gitu," ujar Mario.

Mario Dandy sempat melakukan upaya untuk membantu pertolongan terhadap David saat berada di rumah sakit. Meski dia tak tahu pasti berapa kali keluarganya mendatangi rumah sakit untuk menemui keluarga korbannya itu.