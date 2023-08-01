Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Kasus Pembakaran Alquran, Kemlu RI Bakal Panggil Dubes Denmark dan Swedia

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |18:16 WIB
Heboh Kasus Pembakaran Alquran, Kemlu RI Bakal Panggil Dubes Denmark dan Swedia
Alquran. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bakal memanggil duta besar Denmark dan Swedia. Hal ini, terkait kegaduhan kasus pembakaran Alquran yang memicu kemarahan umat Islam di seluruh dunia.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah mengatakan, pihaknya mengutuk keras aksi pembakaran Alquran. Serta, perlu adanya sanksi tegas terkait hal tersebut.

"Kita tidak bisa mentolerir pembiaran atas penistaan kitab-kitab suci yang dihormati oleh lebih dari miliaran orang" ujar Teuku di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2023).

 BACA JUGA:

Oleh sebab itu, kata Teuku, pihaknya akan memanggil kedua dubed tersebut. "Dari Kemlu sendiri memang setiap ada insiden kita sudah pasti akan memanggil duta besar ataupun pejabat tertinggi yang ada di kedubes terkait ya, di Swedia atau Denmark," ucapnya.

Tak hanya itu, Teuku menambahkan, pihaknya bersama negara anggota OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) di Swedia dan Denmark juga telah melayangkan protes terkait hal tersebut.

 BACA JUGA:

"Melalui forum OKI tersebut, intinya adalah negara-negara mayoritas muslim menegaskan posisi mereka bersama, yang juga salah satunya meninjau ada negara-negara terjadi kerusakan kitab-kitab suci tersebut. Melakukan langkah-langkah hukum untuk menciptakan kondisi yang tidak memungkinkan adanya tindakan penistaan terhadap kitab-kitab suci tersebut," paparnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/337/2889725/mui-kecam-aksi-perobekan-al-quran-di-belanda-RVIdLASXNh.jpg
MUI Kecam Aksi Perobekan Al-Quran di Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/519/2879818/gegerkan-warga-puluhan-alquran-kembali-ditemukan-terkubur-di-pemakaman-lumajang-I2FrvMzjc5.jpg
Gegerkan Warga, Puluhan Alquran Kembali Ditemukan Terkubur di Pemakaman Lumajang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/337/2854849/ini-orang-orang-yang-melakukan-pembakaran-alquran-90wVq7aayW.jpg
Ini Orang-Orang yang Melakukan Pembakaran Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/01/337/2839803/icmi-kutuk-aksi-pembakaran-alquran-di-swedia-fucjFGfFpt.jpg
ICMI Kutuk Aksi Pembakaran Alquran di Swedia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/337/2839005/indonesia-kecam-keras-aksi-pembakaran-alquran-di-swedia-saat-momentum-idul-adha-CFGok6RLaB.jpg
Indonesia Kecam Keras Aksi Pembakaran Alquran di Swedia saat Momentum Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/31/337/2756087/cholil-nafis-sebut-aksi-pembakaran-al-quran-aksi-bodoh-yang-timbulkan-konflik-peradaban-R5iJ2fl55P.jpg
Cholil Nafis Sebut Pembakaran Al-Quran Aksi Bodoh yang Timbulkan Konflik Peradaban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement