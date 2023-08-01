Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dinilai Menghina Presiden Jokowi, Rocky Gerung Dilaporkan ke Polisi oleh Puluhan Warga Bekasi

Rahmat Hidayat , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |18:19 WIB
Dinilai Menghina Presiden Jokowi, Rocky Gerung Dilaporkan ke Polisi oleh Puluhan Warga Bekasi
A
A
A

BEKASI - Puluhan warga di Kota Bekasi, Jawa Barat melaporkan pengamat politik Rocky Gerung ke Mapolres Metro Bekasi Kota atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo pada Selasa (1/8/2023) siang.

Dalam laporan tersebut, puluhan warga yang terdiri dari unsur pedagang dan pengemudi ojek online serta supir angkutan umum ini membawa sejumlah bukti video yang viral di media sosial serta pemberitaan di plafon media online

 BACA JUGA:

Puluhan warga ini geram dengan pernyataan Rocky Gerung yang viral di media sosial yang berisi kata-kata kasar serta penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Selain itu, pernyataan Rocky Gerung tersebut dianggapbisa memecah belah persatuan bangsa menjelang pemilu 2024 mendatang. Untuk itu warga pun membuat laporan polisi terhadap Rocky Gerung.

Parlan salah satu warga Kota Bekasi menyebutkan kedatangan puluhan warga ke Polres Metro Bekasi Kota guna meminta pihak kepolisian untuk menindak tegas Rocky Gerung yang dinilai sudah menghina Presiden Jokowi.

"Selain itu, perkataan yang sudah dilontarkan Rocky Gerung ini bisa memecah belah Indonesia. Karena dasar negara Indonesia itu yang mengatur yakni dasar negara yang mengatur tentang kehidupan berbangsa yakni Pancasila," ujar Parlan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement