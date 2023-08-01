Dinilai Menghina Presiden Jokowi, Rocky Gerung Dilaporkan ke Polisi oleh Puluhan Warga Bekasi

BEKASI - Puluhan warga di Kota Bekasi, Jawa Barat melaporkan pengamat politik Rocky Gerung ke Mapolres Metro Bekasi Kota atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo pada Selasa (1/8/2023) siang.

Dalam laporan tersebut, puluhan warga yang terdiri dari unsur pedagang dan pengemudi ojek online serta supir angkutan umum ini membawa sejumlah bukti video yang viral di media sosial serta pemberitaan di plafon media online

Puluhan warga ini geram dengan pernyataan Rocky Gerung yang viral di media sosial yang berisi kata-kata kasar serta penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Selain itu, pernyataan Rocky Gerung tersebut dianggapbisa memecah belah persatuan bangsa menjelang pemilu 2024 mendatang. Untuk itu warga pun membuat laporan polisi terhadap Rocky Gerung.

Parlan salah satu warga Kota Bekasi menyebutkan kedatangan puluhan warga ke Polres Metro Bekasi Kota guna meminta pihak kepolisian untuk menindak tegas Rocky Gerung yang dinilai sudah menghina Presiden Jokowi.

"Selain itu, perkataan yang sudah dilontarkan Rocky Gerung ini bisa memecah belah Indonesia. Karena dasar negara Indonesia itu yang mengatur yakni dasar negara yang mengatur tentang kehidupan berbangsa yakni Pancasila," ujar Parlan.