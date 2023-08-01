Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mario Dandy Keukeuh Jeep Rubicon Milik Pakdenya, Hakim: Terserah Saudara Ya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |18:37 WIB
Mario Dandy <i>Keukeuh</i> Jeep Rubicon Milik Pakdenya, Hakim: Terserah Saudara Ya
Mario Dandy. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Mario Dandy mengaku di hadapan majelis hakim mobil Jeep Rubicon yang ditungganginya saat menganiaya David Ozora adalah milik pakdenya. Namun, Mario justru menganggap mobil tersebut seperti miliknya sendiri.

"Baiklah itu hak saudara. Terus mobil itu saudara mengatakan plat nomornya bulan Desember, saudara ganti. Itu memang hari-hari saudara pakai?" tanya hakim di persidangan, Selasa (1/8/2023).

"Tidak setiap hari mobil itu saya pakai Yang Mulia," jawab Mario.

 BACA JUGA:

Hakim lantas mencecar Mario, apakah mobil tersebut berada dalam penguasaannya dan apakah mobil tersebut diperuntukkan untuknya pasca diberikan orangtuanya. Namun, Mario mengaku mobil itu sejatinya hanya dipinjamkan saja.

"Dipinjamkan Yang Mulia," ungkap Mario.

"Dipinjamkan dari siapa? Pinjamkannya bagaimana?" tanya hakim.

 BACA JUGA:

"Pakde saya. Nitip mobil Rubicon di rumah. Kemudian izin saya pakai sekali mau aku pasarin untuk dijual," tutur Mario.

Hakim lantas mencecar Mario, manakala mobil Jeep itu diminta pakdenya untuk dijualkan, mengapa sampai Mario menggunakan plat nomor berbeda pada mobil tersebut. Mario beralasan, dia ingin membawanya sekaligus untuk dipasarkan ke teman-temannya.

Hakim lantas menegur Mario yang telah menjawab seenaknya saja. Hakim lantas meminta Mario untuk menjawab dengan jujur tentang kepemilikan mobil Jeep Rubicon tersebut, yang mana Mario tetap bersikukuh mobil Jeep itu milik pakdenya hingga membuat hakim menyerah mencecar Mario.

"Makanya itu, kalau jawab dipikir-pikir dahulu. Kalaulah saudara ini diminta untuk dijual, tapi kenapa saudara malah bikin pelat nomer dan pelat nomer inisial saudara?" cecar hakim.

"Mobilnya disuruhnya dijual, tapi saya merasa mobilnya punya saya sepenuhnya, salahnya saya itu," jelas Mario.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement