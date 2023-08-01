Bacaleg Kartini Perindo Ikuti Pembekalan Pemilu 2024, Ronny Tanusaputra: Optimistis Menang

JAKARTA - Puluhan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dari Kartini Perindo mengikuti pembekalan untuk menghadapi Pemilu 2024 di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2023).

Pembekalan dilakukan agar para Bacaleg memiliki kesiapan yang matang dalam kontestasi 5 tahunan itu.

Ketua Bidang Kader & Ideologi Partai Perindo sekaligus Wakil Ketua Pemenangan Pemilu, Ronny Tanusaputra mengatakan, para Bacaleg yang mengikuti pembekalan itu mayoritas belum pernah berkontestasi pada Pemilu sebelumnya.

"Nah saya coba memberikan sedikit materi tentang bagaimana sih kalau mereka menjadi Caleg. Ya agar mungkin bisa mereka pahami dan bisa mereka tahu ya karena ini banyak caleg baru ya kan," ujar Ronny kepada wartawan.