Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bacaleg Kartini Perindo Ikuti Pembekalan Pemilu 2024, Ronny Tanusaputra: Optimistis Menang

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |19:04 WIB
Bacaleg Kartini Perindo Ikuti Pembekalan Pemilu 2024, Ronny Tanusaputra: Optimistis Menang
Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Perido Ronny Tanusaputra (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Puluhan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dari Kartini Perindo mengikuti pembekalan untuk menghadapi Pemilu 2024 di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2023).

Pembekalan dilakukan agar para Bacaleg memiliki kesiapan yang matang dalam kontestasi 5 tahunan itu.

Ketua Bidang Kader & Ideologi Partai Perindo sekaligus Wakil Ketua Pemenangan Pemilu, Ronny Tanusaputra mengatakan, para Bacaleg yang mengikuti pembekalan itu mayoritas belum pernah berkontestasi pada Pemilu sebelumnya.

"Nah saya coba memberikan sedikit materi tentang bagaimana sih kalau mereka menjadi Caleg. Ya agar mungkin bisa mereka pahami dan bisa mereka tahu ya karena ini banyak caleg baru ya kan," ujar Ronny kepada wartawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement