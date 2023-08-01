Gempa M5,1 Guncang Maluku

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,1 mengguncang Maluku Barat Daya, Selasa 1 Agustus 2023, pukul 19.13 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 73 km Timur Laut Maluku Barat Daya pada koordinat 7.66 Lintang Selatan – 128.24 Bujur Timur.

“Gempa Mag:5.1, 01-Agu-23 19:13:39 WIB, Lok:7.66 LS,128.24 BT (73 km Timur Laut MALUKU BARAT DAYA), Kedlmn:148 Km, tdk berpotensi tsunami," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan gempa ini berada di kedalaman 148 Km. Namun, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tutupnya.

(Awaludin)