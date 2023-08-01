Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Kelakuan Bule yang Bikin Geleng-Geleng Kepala, Terakhir Viral akibat Bersetubuh di Pantai

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |19:31 WIB
4 Kelakuan Bule yang Bikin Geleng-Geleng Kepala, Terakhir Viral akibat Bersetubuh di Pantai
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Daftar bule yang bersetubuh di tempat umum menarik untuk diulas. Pasalnya warga negara asing ini melakukan aksi tindakan asusila yang tidak sesuai aturan Indonesia.

Salah satunya yang terbaru ada dua orang wisatawan asing dengan santainya mesum di pinggir Pantai Batu Bolong, Canggu, Kuta Utara, Badung.

Aksi mereka pun direkam dan videonya viral di media sosial. Kejadian ini tidak hanya pertama di Indonesia, ada beberapa kasus sama mengenai aksi bule melakukan seks.

Berikut deretan kasus bule yang bersetubuh di tempat umum dilansir dari berbagai sosial:

1. Kasus Bule di Badung, Bali

Bule kembali berulah di Bali. Kali ini dua orang wisatawan asing dengan santainya mesum di pinggir Pantai Batu Bolong, Canggu, Kuta Utara, Badung. Aksi mereka pun direkam dan videonya viral di media sosial.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/18/3036628/seorang-ibu-membiarkan-putri-balitanya-bermain-dengan-ratusan-anak-buaya-dp7M8RCJWc.jpg
Seorang Ibu Membiarkan Putri Balitanya Bermain dengan Ratusan Anak Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/340/3027000/buaya-serang-2-ibu-rumah-tangga-di-tanggamus-lampung-yT1EO1b2jm.jpg
Buaya Serang 2 Ibu Rumah Tangga di Tanggamus Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/340/3015249/52-ekor-anak-buaya-muara-hendak-diselundupkan-ke-thailand-eJGOonIm8j.jpg
52 Ekor Anak Buaya Muara Hendak Diselundupkan ke Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/340/3010510/nelayan-di-pantai-seroja-tewas-diterkam-buaya-uTXv3Zbslf.jpg
Nelayan di Pantai Seroja Tewas Diterkam Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/340/3010280/nelayan-belu-tewas-diterkam-buaya-saat-melaut-dengan-saudaranya-XfNXBctTSl.jpg
Nelayan Belu Tewas Diterkam Buaya saat Melaut dengan Saudaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/340/3005746/ngeri-buaya-muara-masuk-jaring-nelayan-di-lampung-selatan-WDTRS5GnNL.jpg
Ngeri! Buaya Muara Masuk Jaring Nelayan di Lampung Selatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement