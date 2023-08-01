Jokowi Bertemu Sandiaga Uno di Istana, Bicara 4 Mata Bahas Apa?

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) secara khusus memanggil Sandiaga Salahuddin Uno ke Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (1/8/2023). Sandiaga datang memenuhi panggilan Presiden sekira pukul 15.00 WIB.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia itu langsung memasuki ruang rapat presiden untuk memenuhi agenda rapat internal dengan Jokowi. Dalam pertemuan empat mata dengan Jokowi, Sandiaga Uno membicarakan banyak hal.

Mulai dari perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) pada semester pertama tahun 2023 hingga mengenai politik jelang kontestasi Pilpres 2024.

"Pertemuannya, kami hanya berdua, membahas pariwisata, tapi juga ada diskusi-diskusi ringan, diskusi tipis-tipis tentang politik," ungkap Sandiaga Uno di Istana Negara pada Selasa.

Dalam paparannya, Sandiaga Uno menyampaikan sektor parekraf menunjukkan kepulihan yang cukup signifikan, yakni di atas target atas 10-15 persen.

Pencapaian hasil kolaborasi lintas Kementerian dan Lembaga itu diharapkannya dapat menjadi momentum kebangkitan ekonomi bangsa, sehingga target kunjungan wisatawan mancanegara 8,5 juta dan target pergerakan wisatawan Nusantara sebesar 1,4 miliar tercapai.

"Dan proyeksi 4,4 juta lapangan kerja yang kita targetkan tercipta di 2024 ini bisa kita realisasikan, mengikuti kesuksesan 2,6 juta lapangan kerja yang kita ciptakan di tahun 2023," ujarnya.

"Dari sisi ekonomi kreatif juga pertumbuhannya sangat baik, termasuk ekspor USD 27 miliar pada posisi semester pertama ini semuanya tercapai dan melebihi target," ujarnya.