Venna Melinda Jadi Pengurus Kartini Perindo, Bakal Fokus Kawal Isu KDRT

JAKARTA - Artis senior Venna Melinda bersyukur diangkat menjadi Ketua Bidang Pembinaan dan Pelatihan Vokasional Perempuan dan Anak Kartini Perindo. Ia mengaku bakal mengawal isu kekerasan yang belakangan kerap terjadi di Indonesia.

"Karena saya juga survival di kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kemarin banyak sekali yang DM (direct message) saya banyak sekali perempuan Indonesia yang masih bingung untuk speak up, tidak berani," kata Venna usai dilantik menjadi pengurus Kartini Perindo di iNews Tower 3, Selasa (1/8/2023).

Menurut Venna, yang juga merupakan bakal calon legislatif (bacaleg) anggota DPR RI melalui Partai Perindo, di daerah pemilihan (dapil) Kediri, Tulungagung, dan Blitar itu, banyak korban kasus KDRT yang ia temui tak berani mengungkap secara terang-terangan.

Pasalnya, kebanyakan dari mereka menganggap bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga. "Nah, itu sosialisasi semacam itu yang saya pikir kartini Perindo sudah sangat baik ya platformnya selama ini," ujarnya.

Sehingga, lanjut Venna, dengan dirinya bergabung dengan Kartini Perindo dapat mewadahi dirinya untuk membuat program yang terukur dalam mengatasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Dan alhamdulillah DPD Perindo sudah ada bidang Hukum dan HAM, bidang perempuan dan anak. Jadi kita kawinkan semua bidang- bidang ini supaya kita bisa punya kegiatan yang istilahnya jemput bola," katanya.