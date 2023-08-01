Perindo: Bacaleg Harus Paham Tugas dan Fungsi DPR, Jangan Sekadar Ikut-ikutan

JAKARTA - Ketua Organisasi Partai Perindo, M.Sopiyan menyampaikan, para Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai fungsi dan tugas sebagai anggota Legislatif. Hal tersebut penting ditanamkan sebagai pondasi awal Bacaleg untuk maju berkontestasi.

"Saya pikir ini menjadi penting sebagai peningkatan kapasitas terhadap caleg ya karena pengetahuan caleg itu tidak hanya sekedar dia ikut ikutan, ya tentu dia juga harus mengetahui apa yang fungsi dan tugas yang harus dilakukan," ujar Sopiyan saat memberikan materi pembekalan kepada Bacaleg Kartini Perindo di iNews Tower, Selasa (1/8/2023).

Apabila hal tersebut sudah ditanamkan, lanjut Sopiyan, Bacaleg juga harus menyelaraskan nilai-nilai perjuangan dan ideologi partai ke dalam program kerjanya ke masyarakat.

"Di samping itu juga karena ini adalah sebagai dasar ya karena rata rata itu caleg pemula tentu itu kita berikan pengetahuan soal parlemen, sejarah politik secara singkat sebagai sebuah pengantar supaya tidak lagi juga pemahaman politik hanya sekedar ikut ikutan," ujarnya.

"Karena DPR itu adalah sebagai institusi yang sangat mulia. Harus diisi orang orang baik, orang terbaik ini yang kemudian kita isi adalah orang orang yang sesungguhnya belum punya jejak rekam yang jelek ya, Apalagi ini ada teman teman baru punya rekam jejak yang sangat bagus di bidangnya sesungguhnya," tambahnya.