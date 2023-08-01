Momen Jokowi Gandeng Ma'ruf Amin di Acara Zikir dan Doa Kebangsaan 78 Tahun Indonesia Merdeka

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menghadiri acara zikir dan doa Kebangsaan 78 tahun Indonesia Merdeka, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/8/2023) malam.

Tiba di halaman Istana Merdeka, Presiden Jokowi tampak menggandeng tangan Wapres Ma’ruf Amin. Pada kesempatan itu, Ibu Iriana Jokowi dan Ibu Wury Ma’ruf Amin turut serta dalam acara. Selain itu, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju juga menghadiri acara tahunan ini.

Diketahui, acara dzikir dan doa Kebangsaan 78 tahun Indonesia merdeka yang bertepatan pada 14 Muharram 1445 Hijriyah pada malam hari ini merupakan pembuka dari rangkaian bulan Kemerdekaan memperingati 78 tahun kemerdekaan Indonesia. Rangkaian kegiatan tersebut mengusung tema “Terus Melaju Untuk Indonesia Maju”.

Rangkaian agenda dalam rangka Kemerdekaan selanjutnya adalah Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan yang akan dilaksanakan pada 14 Agustus dilanjutkan dengan Upacara Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada 15 Agustus.

Kemudian pada 16 Agustus akan ada rangkaian acara kenegaraan yang setiap tahun dilaksanakan, yaitu Pidato Kenegaraan dan Pidato Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024.

Rangkaian acara ini akan bertempat di Gedung MPR/DPR/DPD RI. Kemudian pada 17 Agustus dini hari akan dilaksanakan Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang dilanjutkan dengan acara inti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di pagi hari dan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di sore hari.

