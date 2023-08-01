Ci Mehong Bakal Maksimalkan Program UMKM Usai Jadi Pengurus Kartini Perindo

JAKARTA - Tjio Nofia Handayani S alias Ci Mehong mengaku bersyukur diangkat sebagai Ketua Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kartini Perindo. Ia berjanji akan semaksimal mungkin mengemban amanah yang diberikan, terutama dalam memajukan UMKM.

"Saya akan lakukan untuk lebih ke UMKM jadi artinya sekarang saya punya gambaran," kata Ci Mehong di iNews Tower, Selasa (1/8/2023).

Ci Mehong yang juga Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo Dapil DKI Jakarta III itu mengatakan, akan menyosialisasikan pelatihan UMKM kepada masyarakat.

"Saya akan mengadakan pelatihan khusus mungkin buat datang datang ke RW biar mereka kumpulin beberapa orang gitu ya nanti kita akan adakan pelatihan UMKM misalnya seperti membuat bakso gitu ya," ujarnya.

Selain melakukan pelatihan UMKM, dirinya juga akan membina para UMKM yang sudah dilatih, untuk memasarkannya ke media sosial.

"Pasti, saya akan memanfaatkan media sosial saya sebagai sarana pemasaran produk-produk UMKM masyarakat," tukas politisi partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.