Zikir dan Doa Kebangsaan 78 Tahun Indonesia Merdeka, Wapres Maruf: Momentum Syukur Bebas dari Covid-19

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memberikan tausiyah pada zikir dan doa Kebangsaan 78 tahun Indonesia Merdeka, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam (1/8/2023).

Pada kesempatan itu, Wapres mengajak agar momentum ini dijadikan untuk mengucap rasa syukur bahwa Indonesia terbebas dari Covid-19.

“Alhamdulillah Malam ini kita bisa berdzikir kembali di halaman istana negara dalam rangka mensyukuri nikmat Allah hari kemerdekaan kita yang ke-78. Tetapi juga momentum ini mari kita jadikan saat untuk bersyukur karena kita telah bebas dari Covid-19. Alhamdulillah,” kata Wapres mengawali tausiyahnya.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Gelar Dizkir dan Doa Kebangsaan di Istana Merdeka Malam Ini

Pada kesempatan itu, Wapres mengatakan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Indonesia bisa selamat dari dampak pandemi Covid-19. Bahkan, dibandingkan negara-negara lain yang justru ekonominya berantakan akibat pandemi Covid-19.

“Di bawah pimpinan bapak Presiden Joko Widodo Indonesia bisa selamat dari pada Covid-19 bahkan dari dampak ekonominya dimana negara-negara lain banyak yang berantakan. Indonesia masih baik, masih tumbuh di atas 5 persen. Dan ini patut kita syukuri, alhamdulillah,” kata Wapres.