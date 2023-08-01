Advertisement
NASIONAL
HOME NEWS NASIONAL

Zikir dan Doa Kebangsaan 78 Tahun Indonesia Merdeka, Wapres Maruf: Momentum Syukur Bebas dari Covid-19

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |20:19 WIB
Zikir dan Doa Kebangsaan 78 Tahun Indonesia Merdeka, Wapres Maruf: Momentum Syukur Bebas dari Covid-19
Wapres Ma'ruf Amin (foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memberikan tausiyah pada zikir dan doa Kebangsaan 78 tahun Indonesia Merdeka, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam (1/8/2023).

Pada kesempatan itu, Wapres mengajak agar momentum ini dijadikan untuk mengucap rasa syukur bahwa Indonesia terbebas dari Covid-19.

“Alhamdulillah Malam ini kita bisa berdzikir kembali di halaman istana negara dalam rangka mensyukuri nikmat Allah hari kemerdekaan kita yang ke-78. Tetapi juga momentum ini mari kita jadikan saat untuk bersyukur karena kita telah bebas dari Covid-19. Alhamdulillah,” kata Wapres mengawali tausiyahnya.

Pada kesempatan itu, Wapres mengatakan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Indonesia bisa selamat dari dampak pandemi Covid-19. Bahkan, dibandingkan negara-negara lain yang justru ekonominya berantakan akibat pandemi Covid-19.

“Di bawah pimpinan bapak Presiden Joko Widodo Indonesia bisa selamat dari pada Covid-19 bahkan dari dampak ekonominya dimana negara-negara lain banyak yang berantakan. Indonesia masih baik, masih tumbuh di atas 5 persen. Dan ini patut kita syukuri, alhamdulillah,” kata Wapres.

Halaman:
1 2
      
