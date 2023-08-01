Jokowi Bersyukur RI Lepas dari Covid-19: Saat Itu, Keadaannya Mencekam

Presiden Jokowi gelar dzikir dan doa di Istana (Foto: Raka Dwi Novianto)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat agar terus bersyukur karena Indonesia bisa terlepas dari pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada dzikir dan doa di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/8/2023) malam.

"Sungguh tadi sudah disampaikan oleh bapak Wakil presiden bahwa anugerah Allah SWT yang luar biasa bahwa kita bisa lepas dari Covid-19 jangan lupa kita mensyukuri," kata Jokowi dalam sambutannya.

Menurut Jokowi, saat itu Covid-19 sangat mencekam dan dirinya tidak bisa membayangkan dampak dan selesainya pandemi tersebut.

"Betapa keadaan yang mencekam saat itu kengerian saya sendiri dengan pak Wakil presiden dengan para menteri gak bisa bayangkan ini covid-19 ini selesai kapan?" kata Jokowi.

Dirinya mengungkapkan, setiap hari pada saat awal-awal pandemi covid-19 melanda, jalanan di seluruh daerah dipenuhi oleh bunyi mobil sirine ambulans.

"Tiap hari di jalan-jalan ambulans nguing nguing nguing nguing semuanya. Sudah selesai yang omicron ganti yang delta terus nanti ganti apalagi," katanya.