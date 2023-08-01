Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Bersyukur RI Lepas dari Covid-19: Saat Itu, Keadaannya Mencekam

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |20:35 WIB
Jokowi Bersyukur RI Lepas dari Covid-19: Saat Itu, Keadaannya Mencekam
Presiden Jokowi gelar dzikir dan doa di Istana (Foto: Raka Dwi Novianto)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat agar terus bersyukur karena Indonesia bisa terlepas dari pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada dzikir dan doa di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/8/2023) malam.

"Sungguh tadi sudah disampaikan oleh bapak Wakil presiden bahwa anugerah Allah SWT yang luar biasa bahwa kita bisa lepas dari Covid-19 jangan lupa kita mensyukuri," kata Jokowi dalam sambutannya.

Menurut Jokowi, saat itu Covid-19 sangat mencekam dan dirinya tidak bisa membayangkan dampak dan selesainya pandemi tersebut.

"Betapa keadaan yang mencekam saat itu kengerian saya sendiri dengan pak Wakil presiden dengan para menteri gak bisa bayangkan ini covid-19 ini selesai kapan?" kata Jokowi.

Dirinya mengungkapkan, setiap hari pada saat awal-awal pandemi covid-19 melanda, jalanan di seluruh daerah dipenuhi oleh bunyi mobil sirine ambulans.

"Tiap hari di jalan-jalan ambulans nguing nguing nguing nguing semuanya. Sudah selesai yang omicron ganti yang delta terus nanti ganti apalagi," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement