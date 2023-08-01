Panji Gumilang Diperiksa, Rantis dan Brimob Bersenjata Lengkap Siaga di Bareskrim

JAKARTA - Puluhan anggota Brimob dan kendaraan taktis (rantis) nampak berjaga di Gedung Bareskrim Polri setelah pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang menjalani pemeriksaan.

Diketahui, Panji Gumilang memenuhi panggilan kedua Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penistaaan agama, Selasa (1/8/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, rantis memasuki kawasan Bareskrim Polri sekitar pukul 16.44 WIB. Disusul dengan belasan anggota Brimob yang datang menggunakan kendaraan motor.

Satu jam berselang, belasan anggota Brimob kembali memasuki Gedung Bareskrim dengan menggunakan seragam lengkap dan senjata. Belum diketahui secara pasti tujuan puluhan anggota Brimob dan mobil rantis itu menyambangi Bareskrim Polri.