Tertinggi di Dunia, Jokowi Ungkap 96 Persen Masyarakat RI Percaya Tuhan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, 96 persen masyarakat Indonesia percaya kepada Tuhan. Hal tersebut didapatinya dari hasil survei internasional.

"Saya pernah baca ini di sebuah berita. Berdasarkan survei internasional. Ini yang survei bukan orang Indonesia tapi orang internasional, yang saya baca 96 persen masyarakat Indonesia percaya terhadap Tuhan," kata Jokowi dalam sambutannya pada acara dzikir dan doa kebangsaan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/8/2023) malam.

Menurut Jokowi, angka tersebut tertinggi di dunia dibandingkan negara-negara lainnya termasuk di Eropa.

"Dan angka ini adalah tertinggi di dunia. Alhamdulillah tertinggi di dunia. Di atas negara-negara lain baik di afrika, Eropa, Amerika dan bahkan di timur tengah. Di Turki itu angkanya 75 persen, kita 96 persen," kata Jokowi.

Dengan hasil tersebut, Jokowi berharap bisa menjadi salah satu modal kuat Indonesia sebagai sebuah bangsa. Karena, katanya, kepercayaan kepada Allah SWT adalah hal yang sangat penting.

"Agar manusia punya moral dan tata nilai yang baik dan punya kekuatan dalam menghadapi berbagai masalah yang ada. Masalah ke depan akan semakin kompleks dan semakin banyak. Punya kompas dalam hidup. Ada kompasnya kalau kita percaya Allah SWT," kata Jokowi.