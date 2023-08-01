Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tertinggi di Dunia, Jokowi Ungkap 96 Persen Masyarakat RI Percaya Tuhan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |21:11 WIB
Tertinggi di Dunia, Jokowi Ungkap 96 Persen Masyarakat RI Percaya Tuhan
Presiden Jokowi (Foto: Biro Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, 96 persen masyarakat Indonesia percaya kepada Tuhan. Hal tersebut didapatinya dari hasil survei internasional.

"Saya pernah baca ini di sebuah berita. Berdasarkan survei internasional. Ini yang survei bukan orang Indonesia tapi orang internasional, yang saya baca 96 persen masyarakat Indonesia percaya terhadap Tuhan," kata Jokowi dalam sambutannya pada acara dzikir dan doa kebangsaan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/8/2023) malam.

Menurut Jokowi, angka tersebut tertinggi di dunia dibandingkan negara-negara lainnya termasuk di Eropa.

"Dan angka ini adalah tertinggi di dunia. Alhamdulillah tertinggi di dunia. Di atas negara-negara lain baik di afrika, Eropa, Amerika dan bahkan di timur tengah. Di Turki itu angkanya 75 persen, kita 96 persen," kata Jokowi.

Dengan hasil tersebut, Jokowi berharap bisa menjadi salah satu modal kuat Indonesia sebagai sebuah bangsa. Karena, katanya, kepercayaan kepada Allah SWT adalah hal yang sangat penting.

"Agar manusia punya moral dan tata nilai yang baik dan punya kekuatan dalam menghadapi berbagai masalah yang ada. Masalah ke depan akan semakin kompleks dan semakin banyak. Punya kompas dalam hidup. Ada kompasnya kalau kita percaya Allah SWT," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement