Partai Perindo: Ganjar Pranowo Berkomitmen Berdayakan Perempuan & Kesetaraan Gender

JAKARTA - Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo Ike Julies Tiati mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam mementingkan isu-isu perempuan. Pasalnya, masalah kekerasan terhadap perempuan masih kerap terjadi di Indonesia.

Hal itu ditanggapi Ike saat Ganjar melantik dan memberikan motivasi kepada Jam'iyyah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighoh (JP3M) Jawa Tengah.

Pertama, Partai Perindo mengapresiasi komitmen Ganjar Pranowo terhadap isu-isu perempuan.

"Seperti permasalahan KDRT, pernikahan dini, pelecehan seksual, kekerasan seksual hingga ekonomi merupakan permasalahan yang perlu penanganan khusus," kata Ike dalam keterangannya, Selasa (1/8/2023).

"Dalam hal ini, perlu melibatkan perempuan langsung dalam pembuatan kebijakan agar ditemukan solusi konkret terhadap permasalahan tersebut," tambahnya.

Kedua, lanjut Ike, komitmen yang tinggi Ganjar terhadap isu-isu perempuan bukan hanya kata-kata. Namun, hal itu sudah Ganjar lakukan melalui berbagai program selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.