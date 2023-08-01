Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Partai Perindo: Ganjar Pranowo Berkomitmen Berdayakan Perempuan & Kesetaraan Gender

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |21:20 WIB
Partai Perindo: Ganjar Pranowo Berkomitmen Berdayakan Perempuan & Kesetaraan Gender
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo Ike Julies Tiati mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam mementingkan isu-isu perempuan. Pasalnya, masalah kekerasan terhadap perempuan masih kerap terjadi di Indonesia.

Hal itu ditanggapi Ike saat Ganjar melantik dan memberikan motivasi kepada Jam'iyyah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighoh (JP3M) Jawa Tengah.

Pertama, Partai Perindo mengapresiasi komitmen Ganjar Pranowo terhadap isu-isu perempuan.

"Seperti permasalahan KDRT, pernikahan dini, pelecehan seksual, kekerasan seksual hingga ekonomi merupakan permasalahan yang perlu penanganan khusus," kata Ike dalam keterangannya, Selasa (1/8/2023).

"Dalam hal ini, perlu melibatkan perempuan langsung dalam pembuatan kebijakan agar ditemukan solusi konkret terhadap permasalahan tersebut," tambahnya.

Kedua, lanjut Ike, komitmen yang tinggi Ganjar terhadap isu-isu perempuan bukan hanya kata-kata. Namun, hal itu sudah Ganjar lakukan melalui berbagai program selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661//perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183651//perindo-CvGV_large.jpg
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement