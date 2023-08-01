Heboh Bule Berhubungan Seks di Pantai, Yerry Tawalujan Minta Diaktifkan Pecalang

JAKARTA - Video mesum sepasang wisatawan WNA yang sedang berhubungan badan di pantai viral di media sosial. Diduga lokasi terjadinya adegan tidak senonoh itu di Pantai Batu Bolong, Canggu Bali.

Setelah ditelusuri oleh pihak Polsek Kuta Utara dan Bakamda Desa Adat Canggu, diketahui lokasi terjadinya adegan mesum tersebut bukan di Bali.

Menanggapi kejadian tersebut, Juru bicara Partai Perindo Yerry Tawalujan mengatakan, perlu peningkatan pengawasan terhadap destinasi pariwisata di Bali yang rawan disalahgunakan untuk tujuan yang tidak semestinya.

"Walaupun video mesum yang viral itu bukan terjadi di Bali, tetapi pengawasan yang intens dan terus menerus tetap perlu dilakukan. Khususnya di destinasi pariwisata yang ramai dikunjungi wisatawan asing di Bali. Selain menjadi tanggung jawab kepolisian, juga perlu ditingkatkan peran para pecalang dan desa adat. Kalau perlu para pecalang itu digaji oleh pemerintah daerah," ujar Yerry, Selasa (1/8/2023).