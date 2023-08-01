Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Duh, Panji Gumilang Sempat Koreksi BAP 5 Kali dalam Pemeriksaan Kedua

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |22:36 WIB
Duh, Panji Gumilang Sempat Koreksi BAP 5 Kali dalam Pemeriksaan Kedua
JAKARTA - Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaaan agama, setelah dirinya menjalani pemeriksaan kedua sebagai saksi.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menjelaskan, pemeriksaan dilakukan pada pukul 15.00 WIB dengan materi pemeriksaan terkait laporan terhadap Panji soal penistaan agama.

"Pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa, adapun materi pemeriksaan terkait dengan keterangan yang bersangkutan, sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama," ucapnya.

Sejatinya, kata Djuhandani, pemeriksaan selesai dilakukan pada 19.00 WIB, namun Panji Gumilang berulang kali mengoreksi Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik, selesai kurang lebih pukul 19.00 WIB. pada pukul 19.30 WIB pemeriksaan selesai," katanya.

