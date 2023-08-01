Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menteri LHK Sebut 3.200 Perusahaan di Indonesia Sudah Diawasi untuk Tak Rusak Lingkungan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |23:13 WIB
Menteri LHK Sebut 3.200 Perusahaan di Indonesia Sudah Diawasi untuk Tak Rusak Lingkungan
A
A
A

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menjelaskan sebanyak 3.200 perusahaan di Indonesia diawasi dengan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan Lingkungan (PROPER).

Jumlah itu meningkat 37% dibanding tahun 2019 dengan melahirkan ekoinovasi sebanyak 872 yang mana meningkat 25% dibandingkan tahun 2021.

Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan, PROPER mendorong ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup dan meningkatkan kinerja perusahaan dalam pengelolaan sumber daya melalui penerapan sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, penurunan emisi, pemanfaatan limbah B3 dan Non B3, efisiensi air, penurunan beban pencemaran air, keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat.

“Dalam konteks agenda global, PROPER terbukti berkontribusi sebagai hub penggerak partisipasi entitas bisnis untuk capaian pembangunan berkelanjutan yang tercermin dalam SDGs,” ujar Menteri Siti.

Dikemukakan Menteri Siti, pada tahun 2022 terdapat 13.355 kegiatan yang menjawab tujuan SDGs dengan total dana dikucurkan sebesar Rp46,28 triliun. Angka ini meningkat sebesar 19,66% dari sejak pertama kriteria ini diluncurkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Lingkungan Hidup Menteri LHK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183435//lingkungan_hidup-lNyp_large.jpg
Pertemuan di COP30, Menteri Hanif Tegaskan Karbon untuk Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182962//lingkungan_hidup-Hq0o_large.jpg
Paviliun Indonesia Diresmikan, Menteri Hanif: Jadi Jembatan Hijau Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182132//menteri_lingkungan_hidup_hanif_faisol_nurofiq-sz32_large.jpg
Indonesia Tegaskan Komitmen Keadilan Iklim di Forum COP30 Brasil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180108//pemerintah-5hoQ_large.jpg
PBNU Suarakan Kepedulian Lingkungan dan Perlindungan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/320/3147828//sungai_tercemar-uCkm_large.jpeg
60 Persen Sungai di Indonesia dalam Kondisi Tercemar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/65/3145796//menteri_lhk-SXqR_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup yang Tanggapi Soal Tambang Raja Ampat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement