Menteri LHK Sebut 3.200 Perusahaan di Indonesia Sudah Diawasi untuk Tak Rusak Lingkungan

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menjelaskan sebanyak 3.200 perusahaan di Indonesia diawasi dengan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan Lingkungan (PROPER).

Jumlah itu meningkat 37% dibanding tahun 2019 dengan melahirkan ekoinovasi sebanyak 872 yang mana meningkat 25% dibandingkan tahun 2021.

Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan, PROPER mendorong ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup dan meningkatkan kinerja perusahaan dalam pengelolaan sumber daya melalui penerapan sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, penurunan emisi, pemanfaatan limbah B3 dan Non B3, efisiensi air, penurunan beban pencemaran air, keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat.

“Dalam konteks agenda global, PROPER terbukti berkontribusi sebagai hub penggerak partisipasi entitas bisnis untuk capaian pembangunan berkelanjutan yang tercermin dalam SDGs,” ujar Menteri Siti.

Dikemukakan Menteri Siti, pada tahun 2022 terdapat 13.355 kegiatan yang menjawab tujuan SDGs dengan total dana dikucurkan sebesar Rp46,28 triliun. Angka ini meningkat sebesar 19,66% dari sejak pertama kriteria ini diluncurkan.