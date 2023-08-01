Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panji Gumilang Jalani Pemeriksaan Lanjutan Sebagai Tersangka

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |23:26 WIB
Panji Gumilang Jalani Pemeriksaan Lanjutan Sebagai Tersangka
A
A
A

JAKARTA - Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka setelah pemeriksaannya sebagai saksi selesai dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih enam jam.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan, pemeriksaan lanjutan itu dilakukan setelah penyidik menetapkan Panji sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara.

"Kami sampaikan setelah pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara. Gelar perkara ini dihadiri penyidik kemudian dari Propam, Inspektorat Pengawasan Umum Polri (Itwasum), Divisi Hukum (Divkum) Polri dan Biro Pengawasan dan Penyidikan (Wassidik). Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikan saudara PG menjadi tersangka," kata Djuhandani di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/8/2023).

"Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 WIB, penyidik langsung memberikan sprint penangkapan disertai penetapan sebagai tersangka dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lanjut sebagai tersangka," sambungnya.

Diketahui, Panji Gumilang memenuhi panggilan kedua Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penistaaan agama, Selasa (1/8/2023).

Halaman:
1 2
      
