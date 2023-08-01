Sahabat Ganjar Sayangkan Kata-Kata Kasar Rocky Gerung ke Jokowi, Ajak Semua Pihak Tak Terprovokasi

JAKARTA - Kelompok relawan Sahabat Ganjar angkat bicara menanggapi pernyataan Pakar Filsafat Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).

Kelompok relawan pendukung bakal calon presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo itu sangat menyayangkan kata-kata kasar Rocky Gerung kepada Jokowi.

“Kami dari Sahabat Ganjar, menyayangkan statement dari Bapak Rocky Gerung dalam sebuah acara tanggal 29 Juli 2023 kemarin,” kata Juru Bicara Sahabat Ganjar, Mahatir Muhammad dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/8/2023).

Sebab, kata dia, Rocky bisa menyampaikan pendapat tanpa mengganggu demokrasi dan secara santun. “Kami juga berharap statement ini tidak mengganggu kinerja Bapak Jokowi untuk tetap membangun Indonesia lebih baik,” kata Mahatir.

Dia pun menjelaskan secara singkat bahwa indeks kepuasan kinerja Jokowi di masyarakat mencapai 81,9% dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI). Hasil survei itu dinilai sebagai bukti bahwa Jokowi tetap memikirkan kesejahteaan dan pembangunan di Indonesia.

“Menurut data yang kami himpun dari LSI bahwa indeks kepuasan publik Bapak Jokowi menurut LSI mencapai 81,9%, sehingga dapat dilihat Bapak Jokowi tetap memikirkan kesejahteraan dan pembangunan merata untuk masyarakat Indonesia,” tutur Mahatir.

Melalui kontroversi tersebut, Sahabat Ganjar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersatu, tidak mudah terpecah belah, dan membangun Indonesia emas.