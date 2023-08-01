Imbas Kisruh PPDB, Bima Arya Rotasi Jabatan Disdik hingga Kepala Sekolah

Wali Kota Bogor Bima Arya rotasi pejabat disdik hingga kepala sekolah. (Ist)

BOGOR - Wali Kota Bogor, Bima Arya melantik sejumlah pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di Aula Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.

Pejabat struktural dan fungsional yang dilantik di antaranya Disdik dan tenaga pendidik dan Dinas PUPR serta DKPP dan PPPK dengan rincian Eselon III A 3 orang, Eselon III B 6 orang, Kepala sekolah SD 31, Kepala sekolah SMP 8 orang, Jabatan fungsional 2 orang, PPPK 14 orang.

Di hadapan ASN yang dilantik, Bima Arya menekankan apa yang terjadi di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi adalah pembelajaran bagi semua untuk dibenahi dan diperbaiki.

Untuk memberikan pendidikan yang layak bagi semua, dirinya melakukan langkah-langkah sesuai kewenangannya, semaksimal mungkin mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin akses pendidikan bisa dilakukan sebaik-baiknya.

"Rotasi kali ini adalah pembelajaran dan pembenahan atas persoalan yang ada dalam PPDB kemarin. Saya menggunakan kewenangan yang saya miliki untuk melakukan penyegaran pimpinan sekolah di SMP dan SD, ada 8 kepala sekolah SMP yang bergeser, yang saya harapkan menjadi pembelajaran dan penyegaran," kata Bima dalam keterangannya, Selasa (1/8/2023).

Dalam upaya perbaikan yang dilakukan sejak adanya laporan warga terkait PPDB, Bima Arya telah menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan. Saat ini dirinya telah menerima laporan lengkap secara komprehensif sebanyak 30 halaman.

"Dari sinilah (hasil laporan Inspektorat) kita lakukan langkah pembenahan," tegasnya.

Pembenahan sistem PPDB di Kota Bogor dilakukan baik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, Disdik Kota Bogor dan sekolah-sekolah.