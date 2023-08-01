Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Si Kentung Jadi Dalang Pengiriman Belasan Motor Curian ke Lampung

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |05:21 WIB
Si Kentung Jadi Dalang Pengiriman Belasan Motor Curian ke Lampung
Polisi mengamankan sejumlah motor curian (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Polsek Tambora membongkar sindikat perdagangan motor curian yang kerap dikirim ke Lampung. Ternyata, motor-motor tersebut dipesan langsung oleh bos besar bernama Umay alias Si Kentung.

Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama mengatakan, sindikat tersebut bermula saat tersangka Ngurah Yudi (31) yang merupakan sopir dan April Parendra (23) sebagai kernet diamankan polisi.

"Sopir dan kernet ini menerima uang untuk membawa motor-motor hasil curian itu sebesar Rp700 ribu ke Lampung," ujar Putra kepada wartawan, Senin (31/7/2023).

Putra menuturkan, Ngurah Yudi mendapatkan orderan dari 4 penadah di Lampung Tengah bersama Suprato, Tempo, Anton, dan Febri untuk mengambil motor dari tersangka Umay atau si Kentung (46) sebagai penadah.

"Pelaku AA Ngurah Yudi telah lama mengenal tersangka Umay (46) sebagai bos besar (big boss) yang berada di Jakarta dan mengkoordinir semua motor hasil kejahatan yang ada di Jakarta untuk dikirim ke Lampung," paparnya.

Si Kentung ini, kata Putra, memiliki anak buah sebagai kaki tangannya, salah satunya sebagai eksekutor pencurian sepeda motor.

"Umay memiliki lima orang kaki tangan yang bertugas sebagai pelaku pemetik/eksekutor pencurian sepeda motor bernama Tersangka Entong (30), tersangka Abun Munfasir (27), Sumantri (19), Gundul (DPO), dan Amon Tea (DPO)," tuturnya.


