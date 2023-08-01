Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dikira Mau Kabur, Pengendara Fortuner Diamuk Massa Usai Serempet Sejumlah Motor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |08:27 WIB
Dikira Mau Kabur, Pengendara Fortuner Diamuk Massa Usai Serempet Sejumlah Motor
Ilustrasi (Foto : Freepik)
BOGOR - Pengendara mobil Fortuner diamuk massa di wilayah Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, lantaran dikira hendak kabur setelah menyerempet beberapa pemotor hingga menyebabkan 6 orang terluka.

"Kronologinya, mobil nyerempet motor. Dia takut, sopirnya bablas, terus nabrak lagi dan nabrak lagi, gitu," kata Kanitlantas Polsek Citeureup AKP Budi Santoso kepada wartawan, Selasa (1/8/2023).

Adapun peristiwa itu terjadi pada Senin 31 Juli 2023 malam. Usai menyerempet motor, pengendara mobil itu berniat mencari tempat untuk berhenti.

"Jadi dia mau minggir, kan jalannya sempit tuh, jadi maju maju nyerempet lagi, jadi masyarakatnya mikir mau lari, padahal enggak, dia mau minggir mau cari tempat buat parkir mobil gitu," jelasnya.

Namun, massa di lokasi yang sudah emosi mengincar pengendara tersebut. Mobil yang dikendarai oleh pria itu juga tak luput menjadi sasaran warga sekitar.

"Cuma masyarakat sempet emosi sesaat," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
