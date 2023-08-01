Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tepergok Sedang Beraksi, Pelaku Curanmor Bersenjata Api Nyaris Tewas Dikeroyok Warga

Irfan Maulana , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |08:34 WIB
Tepergok Sedang Beraksi, Pelaku Curanmor Bersenjata Api Nyaris Tewas Dikeroyok Warga
Foto: istimewa.
A
A
A

TANGERANG – Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) babak belur diamuk massa saat tepergok beraksi di kawasan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten. Keduanya kriminal yang jadi sasaran amuk warga itu langsung diamankan polisi yang tengah berpatroli.

Polisi melarikan kedua pelaku yang nyaris tewas ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk mendapatkan perawatan. Saat ini keduanya telah dirujuk di Rumah Sakit Polri RS Soekanto di Kramatjati, Jakarta Timur karena mengalami luka parah.

"Peristiwa pencurian motor itu terjadi Kamis, 27 Juli 2023 sekitar jam 11.30 WIB di Kampung Jati, Cibodas Jatiuwung," kata Kompol Abdul Jana, Kasi Humas Polres Metro Tangerang Kota dalam keterangannya, Selasa, (1/8/2023).

Ia menjelaskan, korban SUR mengetahui motor yang diparkir di depan rumah kontrakannya saat itu tengah didorong seorang pelaku. Sementara satu pelaku lain menunggu di atas motor.

"Mendengar teriakan korban pelaku panik lalu menjatuhkan motor korban. Korban berusaha mengejar pelaku dengan teriakan 'Maling'. Karena salah satu pelaku mengeluarkan benda menyerupai senjata api korban berusaha menghindar," terang Jana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248/james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172824/maling-qmwf_large.jpg
Anak Sekolah Bekuk Pelaku Maling Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171045/maling-t4RJ_large.jpg
Aksi Pencurian di Depan Gedung KPK, Motor Reporter iNews Media Group Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171026/pencurian-m9wW_large.jpg
Ditinggal Liputan, Motor Jurnalis iNews Media Group Hilang di Depan Gedung KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/338/3164880/maling-NujC_large.jpg
Terekam CCTV, Motor Anggota TNI Digondol Maling Saat Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/519/3160210/curanmor-nO48_large.jpg
Komplotan Curanmor Satu Keluarga Dibekuk, Sudah Beraksi di 17 Lokasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement