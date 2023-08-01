Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sidang Lanjutan Mario Dandy, Ini Agendanya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |09:56 WIB
Sidang Lanjutan Mario Dandy, Ini Agendanya
Mario Dandy Satriyo (Foto : Antara)
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal kembali menggelar sidang kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandy pada Selasa (1/8/2023) ini. Adapun agendanya masih pemeriksaan saksi A de Charge dari kubu Mario.

"Iya sidang lanjutan hari ini," ujar Pejabat Humas PN Jaksel, Djuyamto saat dikonfirmasi, Selasa (1/8/2023).

Menurutnya, agenda persidangan kali ini masih pemeriksaan saksi A de Charge yang dihadirkan oleh kubu terdakwa Mario Dandy. Namun, dia tidak menjelaskan secara detail terkait saksi yang akan dihadirkan pada hari ini.

"Masih pemeriksaan saksi. Saksi a de charge yang dihadirkan pihak terdakwa," tuturnya.

Adapun persidangan dijadwalkan berlangsung pada hari ini sekira pukul 10.00 WIB.

Ketua majelis hakim dalam persidangan itu Alimin Ribut Sujono dengan hakim anggota Tumpaluni Marbun dan Muhammad Ramdes.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement