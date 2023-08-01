Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bendung Katulampa Mengering, Air Diprioritaskan untuk Pertanian

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |09:56 WIB
Bendung Katulampa Mengering, Air Diprioritaskan untuk Pertanian
Sungai Kali Baru Katulampa.
A
A
A

BOGOR – Tinggi muka air (TMA) Bendung Katulampa, Bogor Timur, Bogor, Jawa Barat, makin menyusut menyusul hujan yang kian jarang. Ini merupakan tanda musim kemarau kering yang sudah diwanti-wanti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sejak lama.

Koordinator Pengelola Bendung Pintu Air Katulampa Bogor Andi Sudirman memastikan, untuk sektor pertanian tetap menjadi prioritas utama untuk mendapatkan air yang ada. Andi membenarkan bila kondisi air memang berkurang namun masih cukup untuk pertanian.

"Air yang ada di Bendungan Katulampa dibagi dua. Yaitu ke Kali Baru untuk kebutuhan pertanian, Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor. Satunya dialirkan ke Sungai Ciliwung yang melalui Kota Bogor," jelas Andi, Senin (31/7/2023).

Dia mengungkapkan, seperti yang diberitakan media, debit Bendungan Katulampa memang 0, karena tidak ada yang melintas melalui mercu. Tetapi setiap hari air digelontorkan melalu saluran penguras sekitar 300 - 500 liter/detik .

"Sedangkan ke kali baru sampai saat ini air digelontorkan sekira 2.500 - 3000 liter per detik, untuk pertanian dan Istana Bogor," ungkapnya.

"Jadi karena volume air saat ini berkurang, maka air diutamakan untuk mengairi pertanian sekira 330 ha," sambungnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/338/2914539/dilanda-hujan-deras-bendung-katulampa-bogor-siaga-3-TKgMiEOwtm.jpg
Dilanda Hujan Deras, Bendung Katulampa Bogor Siaga 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/338/2913313/status-sungai-ciliwung-di-bendung-katulampa-bogor-naik-siaga-4-luVnHyJs3V.jpg
Status Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa Bogor Naik Siaga 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/18/338/2783575/bendung-katulampa-bogor-siaga-3-ketinggian-air-capai-90-cm-57q8vpN7Wt.jpg
Bendung Katulampa Bogor Siaga 3, Ketinggian Air Capai 90 Cm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/17/338/2783193/status-bendung-katulampa-naik-siaga-3-debit-air-capai-100-cm-2aomlx02zA.jpg
Status Bendung Katulampa Naik Siaga 3, Debit Air Capai 100 Cm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/26/525/2636269/ridwan-kamil-bilang-proyek-bendungan-ciawi-dan-sukamahi-selesai-dalam-waktu-dekat-8qwbg5D6Fx.jpg
Ridwan Kamil Bilang Proyek Bendungan Ciawi dan Sukamahi Selesai Dalam Waktu Dekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/16/337/2548200/akun-twitter-wadas-melawan-tidak-bisa-diakses-mjUwwmZo6M.jpg
Akun Twitter @Wadas_Melawan Tidak Bisa Diakses
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement