Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perempuan Ini Maling Motor di Gunung Sindur, Temannya Berhasil Kabur

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |12:58 WIB
Perempuan Ini Maling Motor di Gunung Sindur, Temannya Berhasil Kabur
Perempuan ini kedapatan mencuri motor di Gunung Sindur Bogor (Foto : Istimewa)
A
A
A

BOGOR - Seorang wanita berinisial LA (40), ditangkap polisi di wilayah Kampung Cimangir, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, usai mencuri motor.

Kapolsek Gunung Sindur Kompol Budi Santoso mengatakan aksi pencurian itu terjadi pada Senin 31 Juli 2023 dini hari. Berawal ketika korban mendapati motor yang terparkir di depan rumahnya sudah raib.

"Korban ini langsung melakukan pencarian, hingga sesampainya di depan rumah warga melihat motornya sedang didorong dua pelaku," kata Budi dalam keterangannya, Selasa (1/8/2023).

Korban yang melakukan pengejaran berhasil menangkap pelaku LA (40). Sedangkan, satu pelaku lainnya pria berinisial M berhasil melarikan diri.

"Dari tangan pelaku ini kita amankan barang bukti satu motor, kunci leter T dan handphone. Pelaku ini melakukan pengrusakan kunci kontak motor dengan menggunakan kunci Leter T," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248/james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172824/maling-qmwf_large.jpg
Anak Sekolah Bekuk Pelaku Maling Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171045/maling-t4RJ_large.jpg
Aksi Pencurian di Depan Gedung KPK, Motor Reporter iNews Media Group Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171026/pencurian-m9wW_large.jpg
Ditinggal Liputan, Motor Jurnalis iNews Media Group Hilang di Depan Gedung KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/338/3164880/maling-NujC_large.jpg
Terekam CCTV, Motor Anggota TNI Digondol Maling Saat Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/519/3160210/curanmor-nO48_large.jpg
Komplotan Curanmor Satu Keluarga Dibekuk, Sudah Beraksi di 17 Lokasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement