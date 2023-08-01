Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pabrik Cat di Klapanunggal Alami Kebakaran Hebat

Cahyat Supriatna , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |18:09 WIB
Pabrik Cat di Klapanunggal Alami Kebakaran Hebat
Kebakaran pabrik cat di Klapanunggal Bogor (Foto: tangkapan layar)
JAKARTA - Sebuah pabrik cat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terbakar pada Selasa (1/8/2023) sore. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap seisi gudang.

Beruntung api tidak menjalar ke bangunan lain setelah 6 unit pemadam kebakaran (Damkar) diturunkan untuk menjinakkan api di lokasi.

Berdasarkan rekaman video amatir warga, terlihat kobaran api membumbung tinggi dari atap sebuah gudang pabrik cat di Desa Kembang Kuning, Klapanunggal, Kabupaten Bogor.

Damkar dapat dijinakan hingga tidak merembet ke bangunan lain yang ada di dalam perusahaan tersebut.

