Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mario Dandy ke David Ozora: Ya Sudah Reng, Paling Lu Gue Tembak!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |20:28 WIB
Mario Dandy ke David Ozora: Ya Sudah Reng, Paling Lu Gue Tembak!
Mario Dandy (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Mario Dandy mengakui dalam keterangannya sebagai terdakwa di kasus penganiayaan David Ozora pada Selasa (1/8/2023) ini pernah menyampaikan kata-kata menembak ke David. Namun, Mario berdalih hal itu disampaikan tanpa ada keseriusan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) awalnya membongkar isi chat antara David dengan terpidana anak berinisial AG. Chat itu mengungkap Mario berniat untuk menembak David.

"Dari chat antara AG dan David, disebutkan bahwa kamu (Mario) mau menembak dia. Chatnya menyatakan bahwa gue yang mau ditembak saja gak cerita-cerita," ujar Jaksa mengulangsi isi chat tersebut di persidangan, Selasa (1/8/2023).

Jaksa lantas menanyai soal chat yang bernada ancaman menembak itu pada Mario. Mario mengakui dia memang pernah mengirimkan pesan sebagaimana disebutkan Jaksa tersebut kepada David.

"Bilangnya gini, ya sudah Reng paling lu gue tembak. Dia (David) ketawa-ketawa gitu, ya sudah Dan cari gue aja," jelas Mario.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement