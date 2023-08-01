Mario Dandy Akui Sempat Ajak Teman-temannya Ingin Pukuli David Ozora

JAKARTA - Mario Dandy mengakui sebagai terdakwa di kasus penganiayaan David Ozora pada Selasa (1/8/2023) ini pernah mengajak teman-temannya untuk memukuli David sebelum dia mendatangi dan melakukan aksi penganiayaan brutalnya itu terhadap David.

Awalnya, Jaksa mencecar Mario tentang maksud Mario mengajak teman-temannya menemani dia untuk menemui David hingga ajakan Mario untuk memukuli orang. Mario mengaku dia mengajak teman-temannya lantaran dia ingin nongkrong pasca bertemu dan mengantar anak AG yang tak boleh pulang malam.

"Saudara bilang gabut, lalu menghubungi teman-teman untuk menemani saudara menemui David, kenapa di awal saat saudara menghubungi Shane ada tercetus kata-kata ingin mukul orang?" tanya Jaksa di persidangan, Selasa (1/8/2023).

Jaksa heran ajakan itu hanya didasarkan pada gabut Mario belaka lantaran pasca mengajak teman-temannya, dia juga mengajak Shane Lukas dengan perkataan serupa, yakni hendak memukuli orang. Mario berdalih, temannya yang diajak sebelumnya itu tak mau ikut sehingga dia menyampaikan hal serupa pada Shane saat mengajaknya.

"Si El sama Daren kan gak mau ikut, saya bilang sama Shane itu mau mukulin biar mau ikut saja, biar mau ikut dianya, biar ada rasa excited mau ikut kepancing pengen ikut gitu," tutur Mario.

Mario mengaku, konotasi kata memukul yang disampaikannya itu sejatinya tak berarti serius dia hendak memukuli orang. Maka itu, dia mengeklaim Shane pun paham kalau dia nantinya tak bakal memukuli orang sebagaimana perkataan dia.

"Saat ini boleh berdalih, silakan itu hak masing-masing ya," jelas Jaksa.