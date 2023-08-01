Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tembak Polisi di Bogor, Penyidik Tak Temukan Unsur Perencanaan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |21:38 WIB
Polisi Tembak Polisi di Bogor, Penyidik Tak Temukan Unsur Perencanaan
A
A
A

BOGOR - Polisi mengungkap hubungan antara Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage yang tewas diduga tertembak rekannya di Rusun Polri, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Mereka diketahui sebagai senior dan junior yang memiliki hubungan baik.

Hal itu dikatakan oleh Direskrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan usai gelar perkara dengan keluarga korban di Polres Bogor, Selasa (1/8/2023).

"Sejauh ini korban dengan pelaku senior dengan junior tidak ada hubungan konflik atau yang lain diantara mereka. Hubungan baik," kata Surawan.

Kata dia, pihaknya tidak menemukan adanya unsur kesengajaan dalam kasus tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, kejadian itu murni dari kelalaian.

"Dari fakta-fakta yang ada, ini adalah kelalaian yang dilakukan oleh tersangka sehingga menyebabkan senjata meletus dan mengenai rekannya. Kita tidak menemukan unsur perencanaan dalam peristiwa ini," ungkapnya.

Kelalaian yang dimaksud yakni ketika tersangka mengeluarkan senjata api dari dalam tasnya. Yang mana, senjata api itu dalam kondisi sudah terkokang dan terisi peluru.

"Dia sudah membawa senjata, jadi ketika tersangka masuk ke kamar asrama dia sudah membawa senjata di dalam tasnya. Senjata itu dikeluarkan dari dalam kondisi sudah terkolang terisi peluru sehingga tidak sengaja dia menarik pelatuk kemudian meletus senjatanya," jelas Surawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183662//dpr-QBvP_large.jpg
DPR: Putusan MK Larang Polisi Isi Jabatan Sipil Wajib Dijalankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183655//polri-QsYO_large.jpg
Soal Isu Reposisi, Haidar Alwi: Polri Harus Mampu Menjawab Kebutuhan Zaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183650//polri-C8Fh_large.jpg
Pascaputusan MK, Muncul Kekhawatiran Ada Kekosongan di Lembaga yang Butuh Keahlian Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183635//polri-3V9J_large.jpg
MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Ini Kata Pakar Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183555//polri-um36_large.jpg
Kapolri: Brimob Bukan Hanya Pasukan Bersenjata, tapi Kekuatan Lindungi Kehidupan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183538//polri-tmiG_large.jpg
Kapolri: Agustus Kelabu dan Black September Sangat Mencekam, Bisa Kita Pulihkan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement