Polisi Tembak Polisi di Bogor, Penyidik Tak Temukan Unsur Perencanaan

BOGOR - Polisi mengungkap hubungan antara Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage yang tewas diduga tertembak rekannya di Rusun Polri, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Mereka diketahui sebagai senior dan junior yang memiliki hubungan baik.

Hal itu dikatakan oleh Direskrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan usai gelar perkara dengan keluarga korban di Polres Bogor, Selasa (1/8/2023).

"Sejauh ini korban dengan pelaku senior dengan junior tidak ada hubungan konflik atau yang lain diantara mereka. Hubungan baik," kata Surawan.

Kata dia, pihaknya tidak menemukan adanya unsur kesengajaan dalam kasus tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, kejadian itu murni dari kelalaian.

"Dari fakta-fakta yang ada, ini adalah kelalaian yang dilakukan oleh tersangka sehingga menyebabkan senjata meletus dan mengenai rekannya. Kita tidak menemukan unsur perencanaan dalam peristiwa ini," ungkapnya.

Kelalaian yang dimaksud yakni ketika tersangka mengeluarkan senjata api dari dalam tasnya. Yang mana, senjata api itu dalam kondisi sudah terkokang dan terisi peluru.

"Dia sudah membawa senjata, jadi ketika tersangka masuk ke kamar asrama dia sudah membawa senjata di dalam tasnya. Senjata itu dikeluarkan dari dalam kondisi sudah terkolang terisi peluru sehingga tidak sengaja dia menarik pelatuk kemudian meletus senjatanya," jelas Surawan.