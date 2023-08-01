Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ikuti Gelar Perkara Tewasnya Bripda Ignatius, Keluarga Harap Kasus Ini Transparan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |21:43 WIB
Ikuti Gelar Perkara Tewasnya Bripda Ignatius, Keluarga Harap Kasus Ini Transparan
A
A
A

BOGOR - Ayah dari Bripda Ignatius Dwi Frisco, Y. Pandi mengucapkan terima kasih atas gelar perkara yang disampaikan polisi terhadap keluarga dan kuasa hukum. Diharapkan, kasus ini tetap berjalan dengan transparan.

Hal itu dikatakan Pandi usai mengikuti gelar perkara yang disampaikan oleh polisi di Polres Bogor, Selasa (1/8/2023).

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Bogor yang tadi telah menjelaskan hasil yang telah kami dan tim kuasa hukum mendengarkan semuanya. Saya sebagai orang tua mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya, terutama kepada Pak Kapolres dan tim," kata Pandi.

"Kami mohon dengan kasus ini nanti dapat transparan, dapat kami dengarkan hasil akhir dari kasus yang dialami oleh anak kami," sambungnya.

Senada, kuasa hukum keluarga korban Jelani Christo juga turut menyampaikan terima kasih kepada kepolisian yang sudah memberikan gelar perkara hari ini.

"Terima kasih kepada Bapak Kapolres Bogor yang sudah memberikan dan melakukan gelar perkara hari ini. Sehingga apa yang telah digelar sudah terang-benderang," tutur Jelani.

Diharapkan, proses hukum ini akan terus dikawal agar semua berjalan dengan terbuka.

