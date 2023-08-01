Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Terus Dalami Asal Usul Senjata Api yang Tewaskan Bripda Ignatius

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |22:41 WIB
Polisi Terus Dalami Asal Usul Senjata Api yang Tewaskan Bripda Ignatius
A
A
A

BOGOR - Polisi masih terus mendalami asal muasal senjata api yang menewaskan Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage karena diduga tertembak rekannya di Kabupaten Bogor. Termasuk maksud dari tersangka menunjukan senjata tersebut kepada korban.

"Keberadaan senjata masih kita kembangkan lebih lanjut dari mana asal usulnya sehingga senjata itu bisa di digunakan oleh tersangka," kata Direskrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan di Polres Bogor, Selasa (1/8/2023).

Berdasarkan percakapan terakhir, tersangka hanya berniat menunjukan senjata tersebut. Namun, diduga kelalaian dari tersangka membuat senjata tersebut meletus dan mengenai korban.

"Dari percakapan terakhir tersangka itu mengeluarkan senjata 'saya punya senjata' gak sengaja dia menarik pelatuk. Tidak ada kesengajaan. Mungkin dia lupa SOP senjata dimasukan dalam tas tapi sudah terkokang. Ketika senjata diangkat secara tidak sengaja pelatuk tertarik dan meletus," ungkapnya.

Saat ini, pihaknya masih terus mendalami kasus ini kepada dua orang yang ditetapkan tersangka karena kelalaiannya yakni Bripda IMS dan Bripka IG. Dalam waktu dekat, keduanya akan menjalani sidang kode etik di Polda Jawa Barat.

"Sementara kita masih lakukan pengembangan karena para tersangka masih patsus jadi masih konsentrasi untuk dalam rangka proses terhadap para anggota diduga melakukan pelanggaran berat dan dalam beberapa waktu dekat akan dilakukan sidang etik terhadap para terduga pelaku," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183308//mk-zXJ5_large.jpg
Polisi Aktif Tidak Boleh Duduki Jabatan Sipil Atas Penugasan Kapolri, Mundur atau Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181895//polri-Iql0_large.jpg
Lantik Ribuan Perwira, Wakapolri: Masyarakat Menunggu Aksi, Bukan Janji!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180088//prabowo-weyK_large.jpg
Prabowo: Polisi Selalu Dijelekin dan Dicaci-maki di Seluruh Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/320/3160692//dedi-vK9J_large.jpeg
Segini Harta Kekayaan Dedi Prasetyo yang Ditunjuk Jadi Wakapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/320/3152206//mentan_amran-qeHr_large.jpg
Kasus Beras Oplosan, Mentan Ungkap 10 Produsen Besar Dipanggil Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129659//polisi_bunuh_bayinya-zmU7_large.JPG
Kasus Polisi Bunuh Bayinya, Ibu dan Nenek Korban Histeris: Kamu Pembunuh!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement