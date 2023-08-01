Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anak Bunuh Ayah Tirinya di Penjaringan dengan Tusukan 11 Kali saat Sedang Tidur Pulas

Yohannes Tobing , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |22:53 WIB
Anak Bunuh Ayah Tirinya di Penjaringan dengan Tusukan 11 Kali saat Sedang Tidur Pulas
A
A
A

JAKARTA - Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara bersama dengan Unit Reskrim Polsek Penjaringan mengamankan seorang pemuda berinisial FO yang merupakan pelaku pembunuhan ayah tirinya Cecep Riyana (66).

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gidion Arif Setyawan mengatakan, pembunuhan ini berawal dari laporan masyarakat yang menemukan korban telah bersimbah darah di dalam rumahnya.

Polisi pun mendatangi lokasi dan melakukan penyelidikan. Karena dari olah TKP bisa dikatakan minim saksi, maka kita menggunakan metode scientific investigation. Hasil penyelidikan, ternyata korban tewas dibunuh anak tirinya.

"Terlihat dari pencocokan darah dan DNA di tempat kejadian perkara yang mengarah ke FO. Dari tubuh korban didapati 11 luka tusukan. Korban ini merupakan ayah tiri dari tersangka FO," ucap Gidion di Mapolres Metro Jakarta Utara, Selasa (1/8/2023).

Gidion mengatakan, penyelidikan kemudian berlanjut kepada pengejaran pelaku. Dalam kurun waktu 1x24 jam, polisi menangkap FO di sebuah taman sekitar 3 kilometer dari rumah tempat pembunuhan.

