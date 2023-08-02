Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Mbah Saiman, Penyapu Ranjau Belanda hingga Menggempur Pasukan PKI Muso

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |07:04 WIB
Mengenal Mbah Saiman, Penyapu Ranjau Belanda hingga Menggempur Pasukan PKI Muso
Veteran perang, Mbah Saiman (foto: dok ist)
MBAH SAIMAN, veteran perang asal Kabupaten Blora saat bertempur melawan penjajah Belanda. Pria yang tergabung dalam Detasemen Zeni Lima Divisi Lima di bawah pimpinan Mayor Kusmoro, bertugas sebagai penyapu ranjau.

Dengan semangat juangnya, warga Kelurahan Kedung Jenar, Kecamatan Blora Kota menceritakan masa mudanya. Ia tak gentar untuk melawan penjajahan Belanda.

"Saya masih muda dan sangat bersemangat bertempur melawan Belanda," kata Mbah Saiman, seperti dilansir dari Sindonews, Rabu (2/8/2023).

Kala itu, sambung dia, Belanda mengepung Pulau Jawa. Ia langung mengambil bagian masuk ke palagan. Bersama pejuang lain mereka bergerak ke wilayah Kecamatan Cepu, Blora. Bahkan sempat mundur ke hutan dan bersembunyi selama satu tahun, melakukan perang gerilya.

"Saya dan lima teman saya bertugas sebagai pembersih ranjau. Ranjau-ranjau yang telah berhasil ditemukan, lalu dikumpulkan untuk digunakan kembali melawan Belanda," ujarnya.

