Dini Hari, Gempa M3,7 Guncang Sofifi Maluku Utara

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo (M) 3,7 mengguncang Kecamatan Sofifi, provinsi Maluku Utara, Rabu (2/8/2023).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 04.22 WIB.

Adapun lokasi gempa berada di 1.04 Lintang Utara, dan 127.92 Bujur Timur dengan Pusat gempa berada di (46 km TimurLaut SOFIFI-MALUT), pada kedalaman 15 Km.

"#Gempa Mag:3.7, 02-Aug-2023 04:22:10WIB, Lok:1.04LU, 127.92BT (46 km TimurLaut SOFIFI-MALUT), Kedlmn:15 Km #BMKG

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,"tuturnya.

