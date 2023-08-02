Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dini Hari, Gempa M3,7 Guncang Sofifi Maluku Utara

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |04:41 WIB
Dini Hari, Gempa M3,7 Guncang Sofifi Maluku Utara
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo (M) 3,7 mengguncang Kecamatan Sofifi, provinsi Maluku Utara, Rabu (2/8/2023).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 04.22 WIB.

Adapun lokasi gempa berada di 1.04 Lintang Utara, dan 127.92 Bujur Timur dengan Pusat gempa berada di (46 km TimurLaut SOFIFI-MALUT), pada kedalaman 15 Km.

"#Gempa Mag:3.7, 02-Aug-2023 04:22:10WIB, Lok:1.04LU, 127.92BT (46 km TimurLaut SOFIFI-MALUT), Kedlmn:15 Km #BMKG

Disclaimer:Informas,"dikutip dalam akun Twitter @InfoBMKG.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,"tuturnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
