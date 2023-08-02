Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saat Bupati Madiun Kabur Tengah Malam dari Yogyakarta untuk Lakukan Perlawanan ke Belanda

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |05:22 WIB
Saat Bupati Madiun Kabur Tengah Malam dari Yogyakarta untuk Lakukan Perlawanan ke Belanda
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nama Raden Ronggo Bupati Wedana Mancanagera Timur Kesultanan Yogyakarta yang merangkap Bupati Madiun, mungkin tak banyak didengar masyarakat awam berjuang melawan penjajah. Namanya mungkin kalah gaungnya jika dibandingkan Pangeran Diponegoro, Kiai Modjo, hingga Sentot Ali Basya panglima perang pada masa Perang Diponegoro.

Namun siapa sangka Raden Ronggo telah melakukan perlawanan awal ke Belanda sejak 1810 Masehi. Sang Bupati Wedana ini bergerak memberikan perlawanan ke pasukan Belanda kala Gubernur Daendels berkuasa.

Sebagaimana dikisahkan pada "Banteng Terakhir Kesultanan Yogyakarta : Riwayat Raden Ronggo Prawirodirjo II dari Madiun sekitar 1779 - 1810" Raden Ronggo menaiki muda dengan 300 orang pengikutnya lewat tengah malam meninggalkan Yogyakarta menuju Jenu. Sang bupati itu memutuskan melawan Belanda dengan meninggal Yogyakarta tanpa memenuhi keinginan Daendels agar dirinya hadir sebagai undangan ke Bogor.

Di Jenu, bupati dan rombongannya beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke Madiun dengan rombongannya yang berkuda. Tiga hari sebelum pelariannya, dia menulis surat kepada Notodiningrat dan Sumodiningrat berisi alasan perlawanan.

Surat Raden Ronggo tidak sampai ke tangan calon penerimanya, tetapi dapat memberikan wawasan tentang tujuan pokok dia melakukan perlawanan. Raden Ronggo tidak bermaksud menentang Sultan Hamengkubuwono II, tetapi justru berniat melawan pemerintah kolonial dan sunan di Surakarta beserta orang-orang Jawa yang memihak Belanda, yang mengakibatkan perubahan dalam kehidupan rakyat.

Dia berharap berkah sultan dan para leluhurnya yang merupakan raja-raja wirayuda. Dia juga berharap Sultan Hamengkubuwono II tidak mempunyai niat untuk mencelakakan dirinya.

Setelah memproklamasikan perlawanan terhadap pihak kolonial pada 20 November 1810, Raden Ronggo berangkat ke Madiun pada 21 November 1810 dini hari. Dia mengangkut 300 pasukan melewati Bengawan Solo dengan perahu tambang atau eretan saat bergerak dari Kartasura ke Masaran menuju Madiun pada 22 November 1810.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/337/3043118/sultan_hb_ix-PUJp_large.jpg
Sultan Yogya Sumbangkan Uang Pribadi untuk Gaji Pegawai Indonesia Setelah Proklamasikan Kemerdekaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/510/3021254/polemik-beach-club-raffi-ahmad-sri-sultan-tegaskan-kawasan-karst-dilindungi-tak-boleh-ada-bangunan-gC4mmA2E7R.jpg
Polemik Beach Club Raffi Ahmad, Sri Sultan Tegaskan Kawasan Karst Dilindungi Tak Boleh Ada Bangunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/510/3021212/polemik-proyek-beach-club-raffi-ahmad-di-gunungkidul-sri-sultan-hb-x-buka-suara-FmEjoa0Zkr.jpg
Polemik Proyek Beach Club Raffi Ahmad di Gunungkidul, Sri Sultan HB X Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/510/3020881/soal-penolakan-beach-club-raffi-ahmad-bupati-masyarakat-gunungkidul-mau-makan-apa-L4hesQiBq2.jpg
Soal Penolakan Beach Club Raffi Ahmad, Bupati : Masyarakat Gunungkidul Mau Makan Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/510/3020531/raffi-ahmad-mundur-lurah-klaim-warganya-tak-persoalkan-proyek-beach-club-gunungkidul-0QZA1xhUTC.jpg
Raffi Ahmad Mundur, Lurah Klaim Warganya Tak Persoalkan Proyek Beach Club Gunungkidul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/510/3020498/raffi-ahmad-tarik-diri-dari-pembangunan-beach-club-ini-kata-pemkab-gunungkidul-Jk8yHDUL5w.jpg
Raffi Ahmad Tarik Diri dari Proyek Beach Club, Ini Kata Pemkab Gunungkidul
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement