Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Fenomena El Nino Berlangsung hingga Penghujung 2023

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |05:33 WIB
5 Fakta Fenomena El Nino Berlangsung hingga Penghujung 2023
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan fenomena El Nino berpotensi akan berlangsung hingga penghujung tahun 2023. Fenomena El Nino akan berdampak pada kemarau panjang karena berkurangnya curah hujan.

Okezone merangkum 5 fakta fenomena alam El Nino yang akan berlangsung hingga penghujung 2023. Berikut ulasannya:

1. Fenomena El Nino Berpotensi Sebabkan kekeringan hingga Karhutla

Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, Fachri Radjab pun mengingatkan potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dan berkurangnya ketersediaan air tanah.

“Jadi El Nino ini fenomena yang saat ini memang sudah terjadi dan masih akan berlangsung sampai dengan akhir tahun ini, ini perlu kita antisipasi dampaknya ya, kekeringan, kebakaran hutan, ketersediaan air tanah yang berkurang,” ungkap Fachri dalam keterangannya, dikutip Selasa 1 Agustus 2023.

2. Sejumlah Wilayah Indonesia Sudah Alami El Nino

Fachri mengatakan saat ini sejumlah wilayah di Indonesia tercatat sudah lebih 60 hari atau sekitar dua bulan tidak terjadi hujan yakni di Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“BMKG membuat yang namanya peta hari tanpa hujan, kita mengategorikan yang kategori ekstrim kalau sudah lebih dari 60 hari berturut-turut tanpa hujan. Dan itu sudah terjadi di Bali, NTB, NTT terjadi seperti itu,” kata Fachri.

3. BMKG Ajak Masyarakat Antisipasi Dampak El Nino

Karena itu, Fachri mengajak masyarakat agar mengantisipasi dampak dari fenomena El Nino.

“Mari sama-sama kita antisipasi bersama mulai dari diri kita dulu, dari diri kita, dari keluarga, dari lingkungan. Jadi setiap kita punya tanggung jawab sosial masing-masing, contohnya tadi dengan yang sederhana aja menghemat air. Kita antisipasi dari diri sendiri, kembali kita mulai antisipasi dari diri kita,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177719/viral-6bcH_large.jpeg
Fenomena Cuaca Panas Mendidih Siang Hari dan Hujan Lebat saat Malam, Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176637/bmkg-mtzo_large.jpg
BMKG Catat 4 Wilayah Tidak Mengalami Hujan Lebih Dua Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172578/gelombang-zLkS_large.jpg
BMKG: Waspada Gelombang Laut Tinggi Akibat Siklon Tropis Bualoi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3161886/bencana-oiHU_large.jpg
Hujan Ekstrem Sejumlah Daerah, Waspada Potensi Bencana Hidrometeorologi Sepekan ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154618/bmkg-JS6e_large.jpg
BMKG Keluarkan Peringatan Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/337/3133933/ilustrasi_bmkg-SFKA_large.jpg
BMKG Ungkap Baru 2 Persen Wilayah Indonesia Masuk Musim Kemarau
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement