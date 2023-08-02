5 Fakta OTK Kirimi Pimpinan KPK Karangan Bunga Dianggap sebagai Bentuk Dukungan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku mendapat empat karangan bunga dari orang tidak dikenal (OTK), beberapa hari lalu.

Karangan bunga tersebut bertuliskan 'Selamat Atas Keberhasilan Bapak Alexander Marwata Memasuki Pekarangan Tetangga'.

Okezone merangkum 5 fakta pimpinan KPK terima karangan bunga dari OTK. Berikut ulasannya:

1. Pimpinan KPK Ucapkan Terima Kasih Atas Kiriman Karangan Bunga

"Terkait karangan bunga, ya saya berterima kasih mendapat dukungan karena ucapannya kan 'Selamat Atas Keberhasilan Bapak Alexander Marwata Memasuki Pekarangan Tetangga'," ungkap Alex, sapaan karib Alexander Marwata di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin 31 Juli 2023.

2. Pimpinan KPK Anggap Karangan Bunga sebagai Dukungan Pemberantasan Korupsi

Alex berterima kasih kepada orang yang mengirimkan karangan bunga untuk pimpinan KPK. Ia merasa karangan bunga tersebut sebagai bentuk dukungan dari masyarakat untuk upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

"Nah itu kan dukungan kan. Selamat kok, tujuannya kan selamat, itu kan dukungan buat upaya-upaya pimpinan yang kebetulan ditujukan ke saya, saya kan mewakili pimpinan, saya kan enggak bicara sendiri, ini kan bicara kolektif kolegial," ucapnya.

3. Dukungan Karangan Bunga Diharapkan Pacu KPK Lebih Baik dalam Pemberantasan Korupsi

Pimpinan KPK dua periode tersebut berharap karangan bunga tersebut dapat memacu lembaga antirasuah untuk bisa bekerja lebih baik lagi dalam pemberantasan korupsi. Ia merasa karangan bunga tersebut bukan teror atau ancaman melainkan dukungan.

4. Alex Mawarta Anggap Kiriman Karangan Buna dari OTK Bukan Teror

"Jadi ya saya anggap itu bukan suatu teror dan saya tidak menuduh siapa yang mengirimkan. Ya bisa saja kan masyarakat yang mendukung KPK. Saya tidak menuduh siapa-siapa," ungkap Alex.

5. Pimpinan KPK Berpikir Positif Karangan Bunga Apresiasi Upaya KPK Bekerja untuk Negara

"Jadi apakah terpengaruh saya? Ya sejauh ini sih enggak terpengaruh dengan itu. Sekali lagi, saya masih berpikir positif apa yang dilakukan dan dikerjakan KPK itu adalah sesuatu yang baik buat negara ini," sambungnya.