Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panji Gumilang Jadi Tersangka Kasus Penistaan Agama, MUI: Tinggal Pembuktian di Pengadilan

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |06:25 WIB
Panji Gumilang Jadi Tersangka Kasus Penistaan Agama, MUI: Tinggal Pembuktian di Pengadilan
A
A
A

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis merespons terkait ditetapkannya pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama oleh Penyidik Bareskrim Polri, Selasa (1/8/2023).

Dia pun mempercayakan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Sehingga pihaknya tinggal menunggu pembuktian penistaan agama saat di pengadilan.

"Ya saya percayakan semuanya pada proses hukum yang adil. Tinggal pembuktiannya di Pengadilan,"kata Cholil melalui pesan singkatnya kepada MNC Portal, Selasa (1/8/2023).

Sebagai informasi,Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menjelaskan, penetapan status tersangka ini setelah pihaknya melakukan gelar perkara dalam kasus tersebut.

"Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka," kata Djuhandani Rahardjo Puro di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (1/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183504//pemerintah-dj3k_large.jpg
MUI: Konsep Ekoteologi Pemahaman Manusia dengan Lingkungan Punya Hak Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183440//ketua_mui_bidang_dakwah_dan_ukhuwah_mui_kh_m_cholil_nafis-hpAY_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, MUI : Perbuatan Tak Patut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182590//ketua_umum_mui_kh_anwar_iskandar-2BwP_large.jpg
Roy Suryo Cs Jadi Tersangka, Begini Tanggapan Ketum MUI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178857//narkoba-DoYy_large.jpg
Polri Tangkap 51.763 Tersangka Narkoba, Wasekjen MUI: Penegakan Hukum Harus Tegas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175161//mui-xghB_large.jpg
MUI Jakarta: Air Tidak Hanya Penuhi Kebutuhan Dasar, tapi Bermakna dalam Tradisi Agama dan Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/614/3175133//ponpes_al_khoziny_sidoarjo_ambruk-H6T4_large.jpg
MUI Ajak Umat Islam Sholat Ghaib untuk Korban Ambruknya Ponpes Al-Khoziny
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement