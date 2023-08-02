Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lihainya Gajah Mada Rencanakan Pembunuhan Jayanagara Raja Majapahit

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |07:16 WIB
Lihainya Gajah Mada Rencanakan Pembunuhan Jayanagara Raja Majapahit
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Raja Jayanagara memerintah Kerajaan Majapahit dengan kesewenang-wenangannya. Bahkan konon pasca pemberontakan Ra Kuti yang berhasil diredam oleh Gajah Mada dan pasukannya. Penguasa Majapahit ini kian egois dan semaunya sendiri. Cara kekerasan sering kali diambil untuk menguasai sesuatu hal.

Puncaknya ketika keinginan nafsu Jayanagara untuk menikahi kedua saudara tirinya Tribhuwana Wijayatunggadewi dan Dyah Wiyat, yang begitu cantik. Sontak saja rencana yang disampaikan ke Gayatri, ibu kandung kedua anak gadis cantik itu ditolak mentah-mentah.

Gayatri mengadukan hal itu ke Gajah Mada. Baginya diskusi dengan Gajah Mada kerap dilakukan untuk membicarakan permasalahan di istana Majapahit. Momen diskusi ini juga membuka pikiran ternyata Gajah Mada memiliki pikiran yang sama dengan Gayatri, bahwa Jayanagara harus disingkirkan karena mulai memerintah dengan cara tak elegan.

Rencana jahat pun disusun oleh Gajah Mada pasca pertemuannya dengan Gayatri. Earl Drake pada "Gayatri Rajapatni Perempuan Dibalik Kejayaan Majapahit" dikisahkan Gajah Mada mulai berpikir merencanakan menyingkirkan Raja Majapahit Jayanagara.

Dengan hati-hati dan lihainya Gadjah Mada merencanakan bagaimana perintah itu dapat dijalankan tanpa mengganggu ketentraman keraton. la mulai mengumpulkan daftar segelintir orang yang memiliki akses kepada raja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement