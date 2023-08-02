Lihainya Gajah Mada Rencanakan Pembunuhan Jayanagara Raja Majapahit

JAKARTA - Raja Jayanagara memerintah Kerajaan Majapahit dengan kesewenang-wenangannya. Bahkan konon pasca pemberontakan Ra Kuti yang berhasil diredam oleh Gajah Mada dan pasukannya. Penguasa Majapahit ini kian egois dan semaunya sendiri. Cara kekerasan sering kali diambil untuk menguasai sesuatu hal.

Puncaknya ketika keinginan nafsu Jayanagara untuk menikahi kedua saudara tirinya Tribhuwana Wijayatunggadewi dan Dyah Wiyat, yang begitu cantik. Sontak saja rencana yang disampaikan ke Gayatri, ibu kandung kedua anak gadis cantik itu ditolak mentah-mentah.

Gayatri mengadukan hal itu ke Gajah Mada. Baginya diskusi dengan Gajah Mada kerap dilakukan untuk membicarakan permasalahan di istana Majapahit. Momen diskusi ini juga membuka pikiran ternyata Gajah Mada memiliki pikiran yang sama dengan Gayatri, bahwa Jayanagara harus disingkirkan karena mulai memerintah dengan cara tak elegan.

Rencana jahat pun disusun oleh Gajah Mada pasca pertemuannya dengan Gayatri. Earl Drake pada "Gayatri Rajapatni Perempuan Dibalik Kejayaan Majapahit" dikisahkan Gajah Mada mulai berpikir merencanakan menyingkirkan Raja Majapahit Jayanagara.

Dengan hati-hati dan lihainya Gadjah Mada merencanakan bagaimana perintah itu dapat dijalankan tanpa mengganggu ketentraman keraton. la mulai mengumpulkan daftar segelintir orang yang memiliki akses kepada raja.