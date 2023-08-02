Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengapa Belanda Menjajah Indonesia Begitu Lama? Ini Jawabannya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |08:52 WIB
Mengapa Belanda Menjajah Indonesia Begitu Lama? Ini Jawabannya
Penjajahan Belanda (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Mengapa Belanda menjajah Indonesia begitu lama menarik untuk diulas. Seperti diketahui, Indonesia merupakan salah satu koloni Belanda paling berharga. Hal itu terlihat dari lamannya Belanda menjajah ndonesia, yaitu antara 1602 – 1942, atau sekitar 350 tahun.

Selain itu, Belanda juga mengeksploitasi sumber daya manusia di Indonesia dengan melakukan sistem tanam paksa. Sistem ini diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada 1830.

Lantas mengapa Belanda menjajah Indonesia dikarenakan adanya sumber daya alam melimpah. Sehingga, Belanda mencari kekayaan, monopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan agar bisa dikuasai.

Dalam catatn sejarah, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596, di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, dan berhasil mendarat di Pelabuhan Banten.

Halaman:
1 2 3
      
