8 Daftar Ular yang Memangsa dan Memakan Manusia, Ada dari Indonesia

JAKARTA- Deretan daftra ular yang memangsa dan memakan manusia menarik diulas. Pembahasan ini meliputi faktor serta kemampuan ular dalam membunuh mangsanya.

Adapun, ular memiliki gigitan tajam, bisa hingga cara berburunya yang membuatnya bisa memakan mangsa berukuran besar termasuk Manusia. Hal itu terlihat dari beberapa kasus yang terjadi bahwa ular menelan manusia saat sedang lapar.

Berikut ini daftar ular yang memangsa dan memakan manusia dilansir dari berbagai sumber

1. Ular Phyton Burma

Ular pertama yang mampu memangsa manusia adalah jenis Phyton Burma.Dia memiliki kemampuan membunuh dengan cepat, bahkan digadang-gadang banyak manusia suku Agta yakni asal Filipina menjadi korban dari santapan ular satu ini.